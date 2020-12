Giochi gratis PC, Humble Bundle vi regala Seven

Siete affamati di titoli che vengono regalati? Bene! Noi ovviamente siamo sempre attenti a scovare anche dei piccoli titoli che possono in qualche modo portarvi via qualche ottima ora di gioco. Come molte volte accade Humble Bundle arriva in nostro soccorso e questa volta e solo per le rimanenti 24 ore ci mette a disposizione tra i Giochi gratis il buon Seven! Il tutto ovviamente in un formato Enhanced che trovate a questo link!

Ovviamente Humble Bundle è solito regalare anche altri gadget con i propri titoli e anche in questo caso non mancano. Un artbook digitale e la colonna sonora del titolo arricchiranno questo regalo che ci viene concesso. Se non conoscete Seven, ecco una breve descrizione del titolo. ” In Seven: The Days Long Gone, interpreterai Teriel. Dovrai usare tutta la tua astuzia e le tue abilità clandestine per scappare da una rete di inganni e di tradimenti, e per riuscire a sopravvivere a Peh.

Essendo un Maestro Ladro, Teriel è molto bravo nell’arte dello stealth. Attacca i nemici alle spalle o dall’alto, inganna gli altri con abili travestimenti o semplicemente usa l’ambiente circostante per fare in modo che nessuno ti veda. Se le cose si mettono male, però, o se dovessi iniziare a sentirti impaziente, non c’è nulla che possa impedirti di sfogarti usando una delle tanti armi devastanti che troverai, o scatenando delle letali abilità magiche contro i tuoi nemici.“



Non vi resta quindi che immergervi nel mondo di Seven e dare sfogo alle vostre abilità da ladro. Inoltre vi proponiamo ancora una volta l’offerta di GOG che in questi giorni sta regalando The Witcher Enhanced Edition. Un ottimo modo per introdurvi al mondo dello strigo. Quindi siete ancora qui? Correte a scaricare i vostri giochi gratis!