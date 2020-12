Giochi gratis PC: Indiegala regala un thriller investigativo

In questo periodo natalizio, possiamo già contare un più che discreto numero di giochi gratis regalati dalle varie compagnie videoludiche e store digitali su PC. Tra tutte troviamo Epic Games e Ubisoft, che ci stanno accompagnando in queste festività donandoci ogni giorno almeno un gioco gratuito. A questi si aggiunge anche Indiegala, che nella giornata di oggi ci propone un titolo gratuito da aggiungere alle nostre librerie digitali.

Parliamo di Adam Wolfe nella sua versione Complete Edition. Si tratta di un’avventura punta e clicca con un gameplay vario e diverse indagini misteriose da portare a termine. I giocatori, che vestiranno i panni di Adam Wolfe, si ritroveranno in un mondo dalle tinte noir pieno di strani accadimenti che hanno del soprannaturale, intenti ad investigare sulla misteriosa scomparsa della sorella del protagonista.

Il gioco gratis donatoci da Indiegala, chiede ai giocatori di utilizzare il proprio istinto da detective per scoprire tutti i segreti che sono stati nascosti in questo thriller psicologico che vi terrà impegnati per una decina di ore. Società segrete, afflizioni innaturali e antiche alleanze sono sempre dietro l’angolo a cospirare qualcosa di malvagio e sovrannaturale negli entusiasmanti 4 episodi di Adam Wolfe Complete Edition, che potete riscattare gratuitamente a questo indirizzo.

La giornata di oggi, mercoledì 23 dicembre, comincia subito con un nuovo titolo a costo zero da poter riscattare. Vi ricordiamo che la giornata continuerà con altri giochi gratis, con l’Epic Games Store che questa sera ci proporrà un nuovo titolo da fare vostro. Cosa ne pensate del regalo proposto da Indiegala? Vi ispira questo genere di avventura punta e clicca dal genere thriller e investigativo? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.