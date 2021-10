Giochi gratis PC: Microsoft regala un gioco sulla natura selvaggia

Se eravate alla ricerca di giochi gratis per ampliare la vostra libreria di titoli per passare il tempo provando qualcosa di nuovo, questa è l’occasione giusta. Sul Microsoft Store è da poco stato reso disponibile gratuitamente un’opera molto interessante: si tratta di Wild Life Rescue, un prodotto che, come suggerisce il titolo, ci porterà all’interno della natura nel suo stato più puro.

Il gioco in questione è stato messo a disposizione del pubblico gratuitamente soltanto ieri, ma ciononostante c’è pochissimo tempo per riscattarlo all’interno del proprio account. Wild Life Rescue, infatti, sarà gratis all’interno del Microsoft Store (seguendo questo link) soltanto fino alla fine della giornata di oggi, dopodiché tornerà al suo prezzo originale di €39,99. Se avete intenzione di accaparrarvi questo gioco, quindi, vi conviene riscattarlo il prima possibile, il tempo scorre.

La trama di questo simpatico titolo è quella che segue: ci troviamo nei panni di un dipendente della riserva, immersi nella natura e circondati da animali di ogni tipo. Il nostro compito è quello di seguire la fauna presente all’interno della zona che ci è stata assegnata, ed aiutare tutte le bestie da vari pericoli. In questo gioco, quindi, non sarà difficile trovarsi di fronte a volpi, orsi, lupi e chi più ne ha più ne metta, e il nostro lavoro consisterà proprio nel salvare le loro vite.

Il gameplay, però, non finisce qui: in Wild Life Rescue è possibile prendere parte anche ad altre diverse attività, tra cui una vasta raccolta di carte da completare per i collezionisti. Si potrà, inoltre, scattare foto a qualsiasi animale, ma attenzione, perché in questo gioco la fauna non l’unica ad essere in pericolo: le bestie infatti potranno anche passare all’attacco, per cui equipaggiatevi con gli strumenti necessari per potervi proteggere dal pericolo.