Nella giornata di ieri abbiamo assistito al lancio di due nuovi giochi gratis offerti dal sempre molto generoso Epic Games Store. Questo appuntamento settimanale va ormai avanti da quasi quattro anni e sono diversi i titoli che abbiamo potuto fare nostri senza sborsare nemmeno un centesimo. Ora, insieme ai due nuovi titoli gratuiti, lo store ci svela anche quello che sarà il videogioco gratuito che potremo riscattare settimana prossima, e sarà una vera e propria chicca per gli amanti del brand di Star Wars.

Parliamo di Star Wars Squadrons, uno degli ultimi videogiochi basati sull’universo della Lucasfilm che è giunto nel mercato videoludico. Sebbene non si è parlato troppo in lungo e in largo di questa nuova iterazione per il franchise, si tratta di un titolo più che valido e che farà particolarmente gola a chi ama i combattimenti spaziali tra navicelle nella galassia lontana lontana. Inoltre, si tratta del titolo di debutto di EA Motive, studio che si sta occupando anche del remake di Dead Space.

In questa recente esperienza di Star Wars i piloti dei caccia spaziali sono i protagonisti, ed è l’occasione perfetta per potersi sentire uno di essi entrando in prima persona in questa esperienza videoludica. Oltre a delle modalità in giocatore singolo non mancano modalità multigiocatore per combattere online, dove dovrete scegliere se combattere insieme alla Nuova Repubblica o all’Impero per poi lanciarvi in strategiche battaglie spaziali 5v5.

Per riscattare Star Wars Squadrons in via del tutto gratuita ci toccherà attendere il prossimo giovedì 24 novembre, quando l’Epic Games Store lo aggiungerà alla sua promozione settimanale che tanto amiamo. Nel frattempo, però, potete riscattare i due giochi gratis di questa settimana, che consistono in un titolo si strategia tattica dal gusto retrò, e un titolo horror che è basato su una delle saghe cinematografiche più note e amate di sempre.