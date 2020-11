Giochi in uscita Dicembre 2020 | PS5 | Xbox | Switch | PC

Dicembre 2020 verrà probabilmente ricordato per il lancio storico di Cyberpunk 2077 per PC, Xbox One e PS4, l’atteso Action-GDR sviluppato da CD Projekt RED. Oltre a questo, però, il mese si preannuncia ricco di titoli di spessore e alcune sorprese che faranno gola ai videogiocatori più accaniti. Tra i tanti, non possiamo certamente non citare Immortals Fenyx Rising, il nuovo Action-Adventure sviluppato da Ubisoft; Twin Mirror, la nuova avventura di Dontnod e l’atteso Medal of Honor: Above & Beyond, il ritorno della saga attraverso un titolo VR dall’alto potenziale.

In questo articolo vi elenchiamo i migliori giochi in uscita a novembre 2020, indicandovi le caratteristiche base, la data di uscita e anche un suggerimento su dove acquistare il prodotto.

Giochi in uscita a dicembre 2020

Twin Mirror

Twin Mirror è un’altra avventura interattiva a episodi sviluppata da Dontnod. In questa nuova proprietà intellettuale vestiremo i panni di Sam, un giornalista investigativo tornato da poco nella sua città natale a Basswood, Da li a poco una serie di situazioni daranno il via ad un’avventura ricca di colpi di scena e momenti di suspense.

Data di uscita: 1 dicembre

Piattaforme: PC, PS4, Xbox One

Genere: Avventura

Empire of Sin

Empire of Sin è un videogioco di strategia a turni con elementi gestionali. Sviluppato da Romero Games, i giocatori vestiranno i panni di un boss della malavita nel 1920 – età del proibizionismo – con l’intento di riuscire a conquistare la città di Chicago entro e non oltre il 1933.

Data di uscita: 1 dicembre

Piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Genere: Strategia a turni – Gestionale

Dove acquistarlo: Amazon

Immortals Fenyx Rising

Questa nuova proprietà intellettuale firmata Ubisoft ci mette nei panni di Fenyx, una giovane guerriera, nonché l’ultima speranza per salvare l’Olimpo. Il titolo è un Action-Adventure sulla falsariga di Zelda: Breath of the Wild: tanta esplorazione e combattimenti epici ci attendono in un mondo open world vibrante e coloratissimo.

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Genere: Action – Adventure

Dove acquistarlo: Amazon

FIFA 21 Next-Gen

FIFA torna con una versione totalmente next-gen costruita per Xbox Series X|S e PS5. Tante le novità, a partire da una framerate più elevato e una definizione generale nettamente migliorata.

Data di uscita: 4 dicembre

Piattaforme: PS5, Xbox Series X|S

Genere: Simulazione sportiva

Dove acquistarlo: Amazon

Call of The Sea

Call of the Sea è un simpatico videogioco d’avventura con puzzle ed enigmi ambientali. A colpire particolarmente è il suo stile visivo, molto colorato e artisticamente ispirato. Tantissimi saranno i riferimenti ad H.P. Lovecraft, anche se il gioco non sarà un horror, al contrario il tema sarà l’amore, dove una donna di nome Norah sarà decisa più che mai a far luce sulla scomparsa del marito.

Data di uscita: 8 dicembre

Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Genere: Avventura

Dove acquistarlo: Microsoft Store

Cyberpunk 2077

Ci siamo, Cyberpunk 2077 sta finalmente per arrivare. Il prossimo 10 dicembre metteremo le mani su uno dei titoli più attesi degli ultimi dieci anni, un Action-GDR ambientato in un mondo distopico, dove criminalità, corruzione sono all’ordine del giorno e noi ne siamo dentro fino al collo. Più di 100 ore di gioco in un’avventura, che in un modo o nell’altro, lascerà il segno.

Data di uscita: 10 dicembre

Piattaforme: PC, PS4, Xbox One

Genere: Action – GDR

Dove acquistarlo: Amazon

Medal of Honor: Above & Beyond

La storica saga di Medal of Honor torna con Above & Beyond, un prodotto VR che promette di regalare ai fan e agli appassionati dei visori di realtà virtuale uno dei migliori giochi dell’anno. Un titolo certamente da tenere d’occhio.

Data di uscita: 11 dicembre

Piattaforme: PC

Genere: Action VR

Altri giochi in uscita