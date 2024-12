Le esclusive PlayStation non arriveranno mai su Xbox

Sony non porterà i suoi giochi esclusivi su Xbox, almeno secondo quanto dichiarato da Shawn Layden, ex presidente di Sony Interactive Entertainment America. La motivazione principale è la posizione dominante di PlayStation nel mercato delle console, che rende poco conveniente la pubblicazione su piattaforme concorrenti.

Layden ha spiegato che "PlayStation è stata leader di quasi ogni generazione a cui ha partecipato" e attualmente è "il leader globale in quanto piattaforma di riferimento in centosettanta paesi differenti". Questo vasto mercato rende poco attraente l'idea di pubblicare i titoli first-party su Xbox, che ha una base installata significativamente inferiore.

L'ex dirigente ha sottolineato come il marchio PlayStation sia diventato estremamente prezioso nel corso degli anni, nonostante le iniziali perplessità all'interno di Sony. Questo valore di brand è un altro fattore che scoraggia la pubblicazione multipiattaforma dei titoli esclusivi.

Layden ha evidenziato come la fanbase PlayStation sia particolarmente sensibile alla questione delle esclusive. "La fanbase Sony generalmente si indispettisce quando un'esclusiva PlayStation arriva su PC, anche se con diciotto mesi di ritardo", ha affermato, suggerendo che le reazioni sarebbero ancora più negative se i giochi arrivassero su Xbox.

La strategia di Sony sembra essere quella di mantenere i suoi titoli più importanti come esclusive PlayStation 5, sfruttando la sua posizione di leader di mercato e proteggendo il valore del suo brand, nonostante le potenziali vendite aggiuntive che potrebbero derivare da una pubblicazione multipiattaforma.

Microsoft, invece, anche a causa delle acquisizione dell'abbonamento Xbox Game Pass, sembra che stia per diventare lentamente un grosso ed enorme publisher terze parti. Non per altro, nessuna esclusiva è ormai considerabile tale, visto che giochi come Halo, Gears o Forza, potrebbero arrivare su PlayStation nel corso dei prossimi anni.

Il mondo sta cambiando, ma almeno per Layden è improbabile che Sony cambi totalmente, almeno nel breve periodo.