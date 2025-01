Starfield, Halo e altri giochi Xbox sarebbero in arrivo su Nintendo Switch 2

L'insider eXtas1s ha rivelato che diversi importanti titoli Xbox potrebbero arrivare su Nintendo Switch 2, confermando in parte le voci diffuse da altri insider come NateTheHate e Windows Central. Tra i giochi citati figurano Diablo 4, Fallout 4 e Starfield (acquistabile su Amazon, al momento).

Secondo eXtas1s, Microsoft avrebbe intenzione di supportare in maniera attiva la nuova console Nintendo portando alcune delle sue produzioni più recenti e popolari. La lista dei giochi menzionati include:

Microsoft Flight Simulator 2024

Halo: The Master Chief Collection

Diablo 4 (previsto per il 2025)

Un titolo della serie Call of Duty (non specificato)

Fallout 4

Starfield

Queste indiscrezioni seguono le precedenti voci diffuse da NateTheHate, che aveva parlato dell'arrivo di giochi Xbox su PS5 e Switch 2, menzionando Flight Simulator e la raccolta di Halo. Jez Corden di Windows Central aveva parzialmente confermato queste informazioni.

È importante sottolineare che eXtas1s, pur avendo azzeccato alcune previsioni in passato, non è considerato tra le fonti più affidabili del settore. Le sue affermazioni potrebbero essere basate su informazioni reali o semplicemente cavalcare l'onda dell'entusiasmo seguito all'annuncio ufficiale di Nintendo Switch 2 e ai rumor sui piani multipiattaforma di Microsoft.

La possibilità di vedere titoli Xbox di alto profilo su Switch 2 rappresenterebbe un importante cambiamento nella strategia di Microsoft, potenzialmente aprendo nuove opportunità di collaborazione nel mercato dei videogiochi. Tuttavia, fino a conferme ufficiali, è consigliabile accogliere queste indiscrezioni con cautela.

In ogni caso la strada tracciata da Microsoft sembra chiara e una conferma importante è proprio l'arrivo di The Outer Worlds 2 multipiatta, quando venne chiaramente annunciato come esclusiva. Ormai Microsoft si sta lentamente spostando sempre di più verso il concetto multipiattaforma, relegando Xbox a una console pensata solo per i fan più accaniti e ponendola in una posizione di mercato chiaramente sfavorevole. Funzionerà questa strategia? Staremo a vedere.