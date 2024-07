Italian Video Game Awards 2024: ecco i premi di quest'anno

La cerimonia di premiazione della dodicesima edizione degli Italian Video Game Awards si è svolta il 4 luglio presso il Cinema La Compagnia a Firenze, nel contesto di First Playable, evento di spicco per l'industria videoludica italiana. Durante la serata, sei statuette a forma di coda di drago sono state assegnate ai migliori talenti del settore.

Una giuria internazionale di esperti, tra cui Meg Clarke di Team 17, Raphael Colantonio di WolfEye Studios, Diego Grammatico di Games London, e Vincenzo Lettera di Multiplayer.it, insieme al voto aggregato dei soci di IIDEA, ha selezionato i vincitori. Quest'anno, i riflettori sono stati puntati su Mediterranea Inferno di Eyeguys/Santa Ragione, che ha vinto come Best Italian Game e Outstanding Experience.

Michele Pirovano si è aggiudicato il premio per il Best Italian Debut Game con il suo dotAGE, mentre Universe for Sale di Tmesis Studio ha ricevuto l'onore per l'Outstanding Art. Untold Games è stata riconosciuta come Outstanding Italian Company, e Elisa Farinetti di Broken Arms Games ha ottenuto il riconoscimento per il Outstanding Individual Contribution.

Oltre alle premiazioni, l'evento ha ospitato interviste con tre sviluppatori di studi di sviluppo di videogiochi italiani. Mauro Fanelli di Memorable Games, Matteo Sosso di Untold Games e Daniele Azara di Stormind Games hanno condiviso anticipazioni sui loro prossimi titoli, previsti per il rilascio entro la fine del 2025.

A concludere la serata è stato il lancio di un video che offre un'anticipazione sui titoli in lavorazione dagli studi italiani.