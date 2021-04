Gli sviluppatori di Apex Legends guardano avanti con una nuova IP

Apex Legends rappresenta sicuramente un grande successo per Respawn Entertainment. Il Battle Royale è infatti diventato rapidamente uno dei più giocati, riuscendo ad inserirsi in un mercato dominato da PUBG, Fortnite e Call of Duty Warzone e uscendone comunque con un grande supporto da parte dei giocatori. Nonostante ciò il team di sviluppo sa benissimo che è necessario andare oltre ed è per questo motivo che su Twitter ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto, definito da Vince Zampella (fondatore del team di sviluppo) come un progetto davvero molto emozionante.

Difficilmente si tratterà di un altro progetto sulla falsariga di Apex Legends ma neanche di un sequel di qualche altro progetto di casa Respawn Entertainment. Non sono infatti previsti seguiti di Titanfall oppure di Star Wars Jedi: Fallen Order. La nuova IP è infatti costruita da zero e dunque ci si aspetta qualcosa di completamente inedito, mai visto prima ed è decisamente una premessa molto incoraggiante.

Purtroppo mettiamoci l’anima in pace: gli sviluppatori di Apex Legends sono infatti al lavoro su una nuova IP, questo sì, ma il team dietro è decisamente piccolo. A svelarlo è infatti Steven Kah Hien Wong, uno dei programmatori di Respawn Entertainment. Il nuovo progetto è al momento nelle prime fasi dello sviluppo e si cercano ancora alcuni membri per lo sviluppo, tra cui un coder.

Nonostante l’assenza di notizia, la prossima IP di Respawn Entertainment è sicuramente una novità importante. Lo studio capitanato da Vince Zampella poteva infatti permettersi di rilassarsi grazie al successo di Apex Legends ma ha preferito mettersi in gioco con un nuovo progetto, che a questo punto non vediamo l’ora di poter vedere. La curiosità è alle stelle considerati i precedenti ma un reveal appare decisamente lontano, dunque mettiamoci comodi e attendiamo novità in merito, che vi riporteremo appena saranno disponibili.