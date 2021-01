Apex Legends: al via la Stagione 8, data e dettagli

Nel panorama dei titoli battle royale, i giocatori hanno ormai da diversi anni una larga scelta su cui puntare. Insieme a Fortnite e Call of Duty Warzone, al genere c’è anche Apex Legends; la produzione targata Respawn Entertainment e Electronic Arts. L’FPS ambientato nell’universo di Titanfall sta per inaugurare la sua ottava stagione e prima del debutto abbiamo la possibilità di dare uno sguardo alle novità che verranno inserite.

Come annunciato di recente da Respawn, Apex Legends andrà a festeggiare il suo secondo anniversario con l’ultimo aggiornamento che darà il via alla Stagione 8: Mayhem. In arrivo il 2 febbraio, la nuova stagione andrà ad introdurre Fuse, la sedicesima Leggenda. Oltre a questo amante degli esplosivi, sarà aggiunto il ripetitore 30-30, un fucile a leva. Il tutto scuoterà Kings Canyon con il terzo aggiornamento dell’iconica mappa.

Come ad ogni inizio di nuova stagione, Apex Legends andrà a proporre anche un nuovo Battle Pass, che in questo caso si chiamerà Mayhem e al suo interno saranno inclusi oltre 100 oggetti tra cui: Skin leggendarie, Apex packs, Holo-Spray e molto altro ancora. Si aggiunge anche la Ranked dedicata all’ottava stagione, modalità di gioco in cui i giocatori più forti potranno darsi filo da torcere all’interno della mappa di gioco.

Ci siamo quasi quindi, la Stagione 8 di Apex Legends è sulla griglia di partenza e verrà rilasciata in via ufficiale a partire dal prossimo 2 febbraio. Vi ricordiamo che potete giocare gratuitamente al battle royale di Respawn Entertainment scaricando il titolo sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (tramite Origin o Steam). Cosa ne pensate delle nuove aggiunte che arriveranno in Apex con la Stagione 8? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.