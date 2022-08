Che le esclusive Sony facciano gola ai giocatori PC è oramai un fatto ben consolidato e i numeri parlano chiaro. C’è però uno dei videogiochi PlayStation che sembra essere più amato rispetto a tutti gli altri. Parliamo di God of War: l’opera di anta Monica ha debuttato lo scorso gennaio su Steam ed Epic Games Store e ancora oggi risulta essere il gioco che ha riscosso più successo sul client di casa Valve, anche rispetto a Marvel’s Spider-Man.

Il gioco con protagonista Kratos ha infatti raggiunto un picco di oltre 70.000 giocatori, un numero ancora oggi lontano da tutte le altre esclusive di casa Sony. Per comparazione, Marvel’s Spider-Man Remastered si è fermato ad “appena” 64.000 utenti come picco. Ci sono ovviamente dei motivi che influiscono su questa situazione e sono particolarmente identificabili.

Il primo motivo riguarda la data di uscita. God of War ha debuttato in un periodo relativamente tranquillo, a inizio anno, dove la maggior parte dei giocatori era a casa. Il titolo dell’Uomo Ragno, invece, è stato lanciato in piena estate, quando molti dei giocatori e delle persone sono in ferie, magari lontano da casa. Nonostante ciò, i numeri di Marvel’s Spider-Man dimostrano come in realtà ci sia sempre più spazio per i giochi PlayStation su PC: gli utenti premiamo infatti la qualità, che nel caso di determinate esclusive Sony sembra non mancare mai, come dimostrato dai voti e dal parere del pubblico.

Dopo Marvel’s Spider-Man, sono in arrivo altri due giochi Sony su PC: il primo è Uncharted 4, il secondo, invece, il rifacimento del primo The Last of Us. Entrambi i titoli sono però ancora privi di una data di uscita ufficiale e dunque ci sarà bisogno di ancora un po’ di pazienza prima di scoprire quando debutteranno. Il sequel di God of War, invece, arriverà il 9 novembre 2022 ma solamente su PS4 e PS5, almeno per ora.