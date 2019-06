God of War: Kratos ha rischiato di non tornare perché “era noioso”

God of War e Kratos sono legati? Sì, ma per un certo periodo c'è stato il rischio che il personaggio non tornasse nel gioco. Ecco i dettagli.

God of War e Kratos sembrano due concetti assolutamente indissolubili, eppure abbiamo rischiato di non veder tornare l’iracondo spartano all’interno del capitolo per PS4. Questo è quanto è stato svelato da Cory Barlog in persona, game director di God of War. Pare infatti che molti membri dello studio non ritenessero interessante vederlo tornare in un nuovo gioco.

Barlog ha spiegato che il team ha analizzato ogni caratteristica di ciò che rende God of War se stesso, in quanto gioco e in quanto opera di fantasia. In quel momento, nulla veniva dato per scontato. “Abbiamo fatto una lista e abbiamo analizzato ogni singolo punto, parlandone apertamente e cercando di capire se, eliminando qualcosa, avremmo reso il gioco meno ‘God of War’.” Ha detto Barlog.

Uno dei punti più contestati, incredibilmente, era proprio Kratos. Alcuni membri del team ritenevano che il suo essere un anti-eroe sempre arrabbiato non era più adatto al mondo d’oggi. “C’erano un sacco di persone che dicevano: ‘Basta Kratos, è noioso, è finito’. Io avevo già deciso fin dall’inizio di volerlo usare, perché volevo vedere se potevamo dargli una svolta”.

Durante questo processo Barlog ha scoperto che God of War significa cose diverse per persone diverse. Per alcuni, ad esempio, la mitologia greca era parte fondamentale dei giochi. Fu shockante per il director, poiché ciò limitava molto la serie e le sue potenzialità. Per Barlog, Kratos era il punto focale di God of War.

Ovviamente si è parlato anche delle caratteristiche di gameplay come la posizione della telecamera, le capacità di salto e il platforming, e le Spade del Caos. Scegliere cosa tenere e cosa scartare è stato molto difficile. Barlog ha infine spiegato che molti non amavano Kratos e volevano vedere qualcosa di nuovo e non è stato facile convincerli che questa nuova versione del protagonista di God of War era una buona idea. Ora, possiamo di certo di dire che era un’idea perfetta.