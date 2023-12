God of War Ragnarok torna al prezzo del BLACK FRIDAY! (-38%)

Se siete alla ricerca di un bel regalo di Natale da fare ad un giocatore PlayStation o se, magari, siete voi in primis a desiderare un buon titolo con cui accompagnarvi in questi ultimi giorni del 2023, allora vi segnaliamo che, dopo qualche settimana di attesa, è finalmente tornato disponibile in sconto lo splendido God of War: Ragnarok, ultimo capitolo delle avventure di Kratos e Atreus, oggi scontato su Amazon del 38%, e recentemente andato a ruba grazie all'uscita del DLC "Valhalla", riscattabile gratuitamente da tutti i giocatori! Il prezzo finale, insomma, è pari a soli 49,98€, e considerando le ulteriori 6/10 ore aggiunte dal nuovo DLC, diremmo che l'occasione andrebbe colta davvero al volo!

God of War: Ragnarok, chi dovrebbe acquistarlo?

God of War: Ragnarok è un titolo straordinario e, certamente, una delle migliori esclusive uscite in questi anni su PS5. Si tratta di un titolo ambientato alcuni anni dopo il reboot del 2018, e che ci metterà ancora una volta nei panni di Kratos, qui al suo secondo viaggio in compagnia di suo figlio Atreus, insieme alla scoperta di tutti i restanti novi regni della mitologia norrena, in una quest lunga e articolata che avrà, come obiettivo, quello di fermare l'avanzata del Ragnarok, ovvero della fine del mondo!

Si tratta di un titolo che, dunque, è rivolto apertamente non solo agli appassionati di titoli action in generale ma, più nello specifico, a quanti avevano apprezzato lo splendido reboot del 2018, trattandosi di un sequel fatto e finito, che riprende appieno gli eventi del precedente capitolo, ampliando la lore scandinava del gioco, ed esplorando la crescita e l'evoluzione del rapporto tra Kratos e suo figlio Atreus.

Migliorando ed ampliando quanto di buono c'era stato nel precedente capitolo, God of War Ragnarok si propone come un titolo galvanizzante e spettacolare, dalla grande impronta esplorativa e dai combattimenti al cardiopalma e, considerando anche l'uscita, del tutto a sorpresa, del suo primo DLC (per altro totalmente gratuito), diremmo che non c'è davvero occasione migliore per poterlo acquistare!

Epico, emozionante ed in grado di tenervi impegnati per decine di ore, Ragnarok è un titolo davvero eccezionale della libreria PS5 e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarlo senza esitazioni, approfittando dell'ottima offerta disponibile sulla pagina del prodotto, ed acquistando il gioco prima che esso vada di nuovo out of stock, o che l'offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!