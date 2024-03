God Of War su PC, e senza DRM, stravolge il concetto di esclusiva

God of War, uno dei titoli più famosi per PlayStation 4, è ora disponibile su PC tramite GOG.com senza DRM. Questo annuncio, apparentemente improbabile se si torna alla mente a sei anni fa quando il gioco fu stato lanciato su PS4, è un passo molto importante per il concetto di esclusiva che da sempre è uno dei capisaldi dell'industria dei videogiochi.

God Of War fu lanciato nel 2018 su PayStation 4 e vendette 19,8 milioni di copie, diventando una delle esclusive più remunerative per la console di Sony.

Il titolo si unisce a una selezione di giochi per PC una volta esclusivi delle console PlayStation, tutti disponibili senza DRM su GOG.com, che include Days Gone, Horizon Zero Dawn e Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

La decisione di Sony di portare i suoi giochi PlayStation su PC, e lentamente di renderli disponibili senza DRM riflette un cambiamento nell'approccio delle grandi aziende verso la distribuzione dei giochi.

Mentre la maggior parte dei giocatori PC utilizza Steam, offrire titoli senza DRM dimostra un impegno verso la piattaforma PC e la sua comunità di giocatori. Questa mossa è in contrasto con la politica attuale di Xbox Game Studios, che non offre la stessa libertà ai giocatori.

Sony ha continuato a portare i suoi giochi di successo su PC, come il recente Helldivers 2 e il prossimo Ghost of Tsushima, ampliando così la sua presenza su piattaforme diverse.

Tuttavia, rimane incerto quando altri giochi PlayStation diventeranno disponibili senza DRM su piattaforme quali GOG.com. Basandosi sul passato, l'attesa potrebbe essere variabile.

Ad esempio, mentre God of War ha impiegato sei anni per raggiungere questo traguardo (arrivò nel 2022 su Steam ed Epic Games Store ma solo oggi su GOG.com), altri giochi come Uncharted: Legacy of Thieves Collection sono stati disponibili in tempi molto più brevi.

Rimane comunque un traguardo importante sia in termini di preservazione videoludica che per quanto riguarda un sempre più marcato abbattimento di quel muro di esclusività che da "defnitivo" inizia a mutare in "temporale".