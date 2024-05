God of War Ragnarok arriva su PC, richiederà il PSN obbligatorio

Durante l'ultimo State of Play di maggio, Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente l'arrivo di God of War Ragnarok sulla piattaforma PC, con lancio previsto per il 19 settembre 2024. Il titolo, sviluppato da Santa Monica Studio, si è già guadagnato un posto d'onore tra gli appassionati su PS5, e ora promette di conquistare anche gli utenti PC.

Il trailer rilasciato da Sony mette in evidenza le caratteristiche tecniche avanzate di questa versione. Tra le novità spicca un frame rate sbloccato, che permetterà di sfruttare pienamente la potenza elaborativa dei PC moderni. Si evidenzia inoltre il supporto alle ultime tecnologie di NVIDIA (DLSS 3.7), AMD (FSR 3.1), e Intel (XESS 1.3), garantendo così un'esperienza visiva ottimale e fluida.

Gli utenti potranno immergersi a pieno nella narrazione epica di Ragnarok anche attraverso schermi Super Ultrawide, ampliando ulteriormente l'immersività del gioco. È incluso nel pacchetto anche Valhalla, un DLC gratuito che offre una nuova modalità roguelite e arricchisce la trama principale. Il pre-aquisto del gioco è già disponibile, dando così agli appassionati la possibilità di assicurarselo in anticipo.

Oltre a questo, però, c'è anche una brutta notizia. Il gioco richiederà un account PSN per giocare al titolo, come segnalato dalla pagina Steam ufficiale (e anche dal blog). Questo non farà felici gli utenti PC, rendendo tra l'altro il titolo inaccessibile per oltre 170 paesi.