Se siete alla ricerca di un bel volume da collezione da aggiungere alla vostra libreria dedicata ai videogame o se, semplicemente, siete fan della saga di God of War ed avete amatol’ultimo capitolo, Ragnarok (a proposito, avete letto la nostra recensione al tempo dell’uscita? La trovate qui), allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, relativa a quello che è lo splendido artbook dedicato al gioco, qui in edizione da collezione!

Stiamo parlando del volume, edito originariamente da Dark Horse, chiamato The Art of God of War Ragnarök, che nella sua Deluxe Edition, con copertina rigida e 2 litografie annesse, è venduto al prezzo consigliato di ben 149,09€, oggi scontati da Amazon a soli 96,30€, per la gioia di fan e collezionisti!

Stiamo parlando di un volume da collezione ampio e ben rilegato, completamente in lingua inglese, e ricchissimo di illustrazioni originale, note e appunti, che vi sveleranno come il team di Santa Monica Studio ha lavorato per sviluppare il fitto e complesso groviglio dei 9 regni visitabili nel corso del gioco, oltre che il design di personaggi, divinità e mostri vari.

Nel volume sono quindi presenti schizzi preparatoti, immagini mai viste relative agli studi di preparazione che hanno portato al gioco finale, oltre che commenti dei singoli artisti che hanno contribuito a questo monumentale progetto, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei fan della serie attraverso materiale inedito proveniente dal dietro le quinte.

In sintesi, parliamo di un volume che non può mancare alla collezione di un vero fan dell’epica saga di God of War e, per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate approfittare di questa ottima offerta prima che essa termini, o che il volume vada out of stock.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!