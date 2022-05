Da quando God of War Ragnarok è stato mostrato ormai quasi un anno fa, Santa Monica Studio non ha più rivelato alcuna novità sul progetto in via di sviluppo. Parliamo di una delle esclusive PlayStation più attese dagli appassionati, e ancora oggi non sappiamo se il 2022 sarà davvero l’anno buono per ripartire all’avventura con Kratos e compagni. In attesa di avere novità più succose, il team di sviluppo ci ha aggiornati su una serie di aspetti legati all’accessibilità del titolo.

God of War Ragnarock

Da quello che ci viene raccontato quest’oggi, God of War Ragnarok sarà un gioco accessibile a chiunque. Santa Monica Studio, infatti, ha tenuto a sottolineare tutte quelle che saranno le impostazioni dedicate all’accessibilità che il team ha inserito nel prossimo capitolo di God of War. Si parla di oltre 60 opzioni con cui si potrà smanettare: dalla grandezza dei sottotitoli fino a una serie di opzioni differenti legate al daltonismo.

Santa Monica Studio dichiara di non aver riprogettato solamente l’interfaccia utente per consentire maggiore flessibilità e leggibilità, ma è anche stata ricostruita da zero la mappatura del controller e aggiunta più possibilità di personalizzazione ai sistemi di combattimento e interazione. Inoltre sono state mantenute tutte le funzionalità legate all’accessibilità già presenti in God of War, le quali sono state ampliate per includere più di 60 modi per adattare il gameplay al meglio ai diversi stili e ed esigenze dei giocatori di tutto il mondo.

Tra le novità più interessanti che saranno proposte in God of War Ragnarok c’è anche la possibilità di ingrandire o rimpicciolire le varie icone presenti in gioco. Per vedere nel dettaglio gran parte delle novità, inoltre, potete buttare un occhio al nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog.