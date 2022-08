Mentre ci avviciniamo a grandi falcate all’uscita di God of War Ragnarok, non è difficile rendersi conto che, ad oggi, del prossimo grande gioco di Santa Monica Studio abbiamo visto ancora un po’ poco. Oltre all’annuncio della data di lancio ufficiale, il team californiano e Sony non hanno ancora pubblicato altri video in cui poter vedere il gioco in azione. A “metterci una pezza” ci pensa la redazione di Game Informer, la quale ci ha raccontato molti dettagli inediti sulla prossima esclusiva PlayStation.

God of War Ragnarok sarà protagonista sulla copertina di settembre di Game Informer, ma nel frattempo la redazione ha già cominciato a dedicare spazi importanti alla nuova produzione di Santa Monica Studio. In un degli articoli più recenti, possiamo leggere molti dettagli riguardo al combat system e alla varietà del gioco che erano rimasti nell’ombra fino a questo momento, così da permetterci di avere un quadro più completo in attesa di un nuovo video gameplay.

In primis, possiamo leggere quanto il team di God of War Ragnarok abbia voluto intensamente proporre una varietà maggiore nella tipologia di nemici che si potranno incontrare nell’avventura. Un altro aspetto che differisce rispetto al primo capitolo riguarda le iconiche armi di Kratos come l’ascia Leviatano e le Lame del Caos, con entrambe le armi che ora potranno essere infuse con gli elementi di fuoco e ghiaccio.

Ma non ci si ferma qui, dato che all’interno dell’articolo viene menzionata anche la possibilità di giocare maggiormente con diverse tipologie di scudi. Questa varietà permetterà una varietà di approcci nel titolo, con alcuni di questi scudi che saranno perfetti per giocare con i parry, mentre altri, più pensati, permetteranno di puntare tutto su uno stile di gioco che si basa molto sul far diventare Kratos un tank che assorbe i colpi dei nemici.

Tutto questo, e molto altro, sarà possibile da testare con mano non appena God of War Ragnarok uscirà il prossimo 9 novembre in esclusiva su PlayStation 5 e PlayStation 4.