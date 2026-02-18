Il franchise di God of War si prepara a compiere un viaggio che molti fan attendevano da anni: il ritorno in Grecia. Secondo quanto riportato da Tom Henderson nel podcast settimanale di Insider Gaming, Santa Monica Studio starebbe sviluppando un nuovo capitolo mainline ambientato proprio nelle terre che hanno dato origine alla saga, abbandonando le voci su una possibile ambientazione egizia che circolavano da mesi. Una scelta che assume ancora più significato alla luce del remake della trilogia originale attualmente in lavorazione, quasi a voler preparare il terreno per questo clamoroso ritorno alle origini dopo oltre un decennio dall'epilogo dell'arco narrativo greco.

L'indiscrezione di Henderson smonta definitivamente le speculazioni sulla mitologia egizia come prossima destinazione per Kratos. Durante il podcast, l'insider ha affermato con sicurezza che il Fantasma di Sparta tornerà in Grecia, suggerendo che proprio il remake dei primi tre capitoli serva da ponte narrativo per reintrodurre i giocatori più recenti alla storia originale del personaggio. Una strategia che permetterebbe a chi ha conosciuto Kratos solo attraverso la saga norrena di comprendere appieno l'evoluzione del protagonista e il peso del suo passato.

Sul fronte del gameplay, Henderson ha rivelato dettagli intriganti riguardo all'arsenale del protagonista. Oltre a riconfermare la presenza di una spada egizia già menzionata in precedenti leak, l'insider ha aggiunto che Kratos impugnerà anche una falce nel nuovo capitolo. Resta da chiarire come un'arma di origine egizia possa inserirsi in un contesto greco, suggerendo possibili elementi narrativi che potrebbero collegare diverse mitologie o rivelare viaggi del protagonista tra vari pantheon.

Il nuovo God of War segnerà il ritorno di Kratos in Grecia con una falce tra le armi inedite del suo arsenale

La decisione di riportare la serie in Grecia arriva in un momento significativo per l'evoluzione del personaggio. Al termine di God of War Ragnarök, e soprattutto nel DLC Valhalla, Kratos ha fatto pace con il proprio passato violento, guadagnandosi il titolo di Dio della Speranza. Questo contrasta profondamente con il guerriero assetato di vendetta che aveva sterminato l'intero Olimpo nei capitoli originali. La comunità si interroga quindi su quale motivazione potrebbe spingere il Figlio di Sparta a tornare nelle terre che ha devastato, ora che ha trovato redenzione e un nuovo scopo.

Il remake della trilogia originale si trova attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo presso Santa Monica Studio, il che lascia intendere tempistiche dilatate anche per il nuovo capitolo mainline. Considerando i cicli produttivi tipici delle produzioni AAA di questa portata, non è da escludere che il gioco possa vedere la luce sulla prossima generazione di console. Nel frattempo, il director Cory Barlog starebbe lavorando a un misterioso progetto AAA previsto per il prossimo anno, aggiungendo ulteriore curiosità sul futuro dello studio.