GOG: le esclusive sullo store non rendono come sperato

Secondo quanto riferito da un dirigente di GOG la politica di esclusive dello store non sta purtroppo funzionando a dovere.

Ultimamente c’è un gran parlare di esclusive più o meno temporali su PC, con alcuni store, vedi ad esempio l’Epic Games Store, che hanno deciso di adottare in grande tale politica, accaparrandosi un gran numero di titoli a scapito dei diretti concorrenti. Tale modus operandi non sembra però funzionare per tutti, come testimoniato da GOG.

Lo store digitale di CD Projekt, infatti, non sta ottenendo grandi risultati da tale politica. A dichiararlo è stato direttamente il communications manager dello store con queste parole: “Abbiamo notato che le esclusive non funzionano sul nostro store, probabilmente perché crediamo che non sia giusto limitare il numero di persone che possono provare il titolo in questione.”

A generare tale discussione è stato soprattutto il presunto flop iniziale di Thronebreaker: The Witcher Tales, rilasciato in esclusiva su GOG e poi approdato in fretta e furia su Steam per porre una pezza ai scarsi risultati di vendita ottenuti.

Altro segno della chiusura a tale politica da parte di GOG è inoltre il fatto che Cyberpunk 2077, futuro attesissimo progetto di CD Projekt, sarà disponibile sia su GOG che su Steam e sull’Epic Games Store. Sempre secondo il communication managers di GOG saranno quindi altre le motivazioni a spingere gli utenti ad utilizzare tale piattaforma: i ricavi di Cyberpunk 2077, ad esempio, andranno tutti direttamente alla software house.

