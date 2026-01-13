Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
Fa bene, quasi impossibile competere con Steam.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Vue Scout #621 0
0
beh alla fine è l'unica cosa sensata che possono fare
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bug Mage #788 0
0
Preservation Program è una figata, spero aggiungano presto altri giochi degli anni 90
Questo commento è stato nascosto automaticamente.