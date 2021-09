Google Stadia e Ubisoft uniscono le forze: novità ed esclusive per gli abbonati

Dopo l’annuncio dei giochi gratis di settembre disponibili nel catalogo di Google Stadia è arrivata la collaborazione col programma Ubisoft+, servizio in abbonamento del colosso videoludico francese che aggiunge alla libreria di Stadia oltre 100 titoli accessibili in cloud gaming. Per l’occasione è stato attivato anche un abbonamento Founder per i primi utenti che accederanno al servizio combinato.

Ubisoft+ arriva su Google Stadia in beta il 30 settembre 2021. Il servizio di Ubisoft in realtà arriverà anche su Amazon Luna, altro servizio di cloud gaming che però, purtroppo, ancora non è disponibile nel territorio dell’Italia. Per usufruire del servizio bisogna avere un account Ubisoft a cui collegare il proprio account Stadia (e viceversa), e abbonarsi al programma Ubisoft+. Una volta collegati gli account, i giochi Ubisoft+ verranno automaticamente aggiunti alla libreria di Stadia. Attenzione, perché i salvataggi potrebbero non migrare da un servizio all’altro in alcune occasioni, a causa delle diverse versioni di gioco presenti nelle due raccolte.

Chi collegherà gli account Ubisoft e Stadia entro il 29 settembre diventerà Founder, uno status che gli permetterà di mantenere l’accesso multipiattaforma all’attuale prezzo esclusivo di abbonamento di 14.99€ al mese. A partire dal 30 settembre infatti l’accesso multipiattaforma di Google Stadia costerà 17.99€ al mese, mentre Ubisoft+ continuerà a mantenersi sui 14.99€. Ricordiamo che per usufruire di Stadia o di Ubisoft+ bisogna essere residenti nella nazione di utilizzo e bisogna avere almeno 18 anni.

Ubisoft+ is now available on Stadia in more countries! Get beta access and play our latest games now. — Ubisoft (@Ubisoft) September 1, 2021

Ubisoft+ su Google Stadia offre l’esclusiva Premium Edition delle prossime uscite dei giochi Ubisoft. I giocatori in questa maniera potranno godersi i nuovi titoli come Far Cry 6, Riders Republic e Rainbow Six Extraction beneficiando della progressione cross-platform. Per avere ulteriori dettagli riguardo il catalogo Ubisoft vi rimandiamo al sito ufficiale, mentre per capire come collegare al meglio il servizio al cloud gaming di Stadia vi lasciamo alla guida realizzata proprio da google a questo indirizzo.