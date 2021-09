Giochi gratis: 5 nuovi titoli in arrivo nel catalogo Stadia

Il servizio di Google Stadia continua a rinfoltirsi anche in questo mese di settembre con 5 nuovi giochi gratis disponibili per tutti gli utenti abbonati al servizio Stadia Pro.

Recentemente Stadia era stata al centro di numerose polemiche dovute alla chiusura dei propri servizi di sviluppo dei videogiochi dopo appena un anno di tentativi nell’industria. Google tuttavia ha rassicurato i suoi utenti e i videogiocatori di tutto il mondo sulla volontà di proseguire con la fornitura del servizio a software house terze, continuando a supportare la sola infrastruttura di cloud gaming senza intervenire nello sviluppo dei giochi.

Con l’arrivo di settembre sono giunte nel catalogo di Google 5 nuovi giochi gratis da provare per tutti gli abbonati a Stadia Pro. Gli utenti iscritti al programma in abbonamento possono avere accesso ai seguenti titoli senza costi aggiuntivi:

Ark: Survival Evolved

Darksiders 2: Deathinitive Edition

Legend of the Keepers: Career of a Dungeon Manager

Little Big Workshop

Wave Break

Per riscattare i giochi gratis di Stadia è sufficiente essere abbonati al programma Stadia Pro e, come ogni servizio di cloud gaming, non necessitano di installazione: una volta sbloccato il gioco basta avviarlo sulla propria piattaforma di preferenza, che sia una Smart TV, il Chromecast o semplicemente il vostro browser per PC. Questi nuovi giochi si aggiungono ai titoli già presenti in forma gratuita per gli abbonati come GRIME, Moonlighter, Blue Fire, Street Power Football, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3, Terraria, PixelJunk Raiders, Journey to the Savage Planet, Everspace e perfino un bundle di Hitman. Google Stadia Pro, al costo di 9.99€ al mese, permette di giocare all’istante con una risoluzione che arriva fino a 4K (la risoluzione dipende anche dalla vostra connessione naturalmente), con HDR e audio Dolby Surround 5.1. Gli abbonati hanno anche accesso a offerte esclusive.