Google Stadia: i giochi più importanti non raggiungono i 4K e i 60 fps

Le recensioni di Google Stadia stanno facendo notare molte delle mancanze con le quali si sta per presentare sul mercato il nuovo servizio di gaming in streaming. A parte alcune delle funzionalità mancanti, a quanto pare anche diversi dei giochi più importanti all’interno della piattaforma non sembrano raggiungere le prestazioni annunciate da Google durante gli scorsi eventi.

All’interno della recensione tecnica effettuata da Digital Foundry, è stato fatto notare che Red Dead Redemption 2 viene fatto girare con una risoluzione di 1440p upscalata a 4K su Chromecast Ultra. Con tale risoluzione, il gioco gira a 30 fps, non raggiungendo i 60 come ci si aspettava dopo le svariate dichiarazioni dell’azienda di Mountain View. Come sottolinea Digital Foundry, giocando a Red Dead Redemption 2 in un browser Chrome invece, il gioco gira tranquillamente a 60fps. Questo significa che esistono diverse modalità di esecuzione che possono essere bloccate a risoluzioni inferiori. Resta da vedere se ciò è intenzionale a causa della larghezza di banda utilizzata o se è proprio una scelta dello sviluppatore.

Un altro esempio è Destiny 2, presente all’interno del catalogo Stadia nella sua versione The Collection. Il titolo Bungie vanta su PC la versione meglio ottimizzata in assoluto, quindi un sistema con hardware Google Stadia eguaglierebbe facilmente le prestazioni delle altre piattaforme. Ma ancora una volta, non è così.

Questa volta è la redazione di The Verge ad affermare che lo stream di Destiny 2 in 4K su Chromecast Ultra avviene a una risoluzione upscalata, esattamente come accade con Red Dead Redemption 2; anche se il gioco Bungie riesce a raggiungere i 60fps. Cosa pensate di questa situazione? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.