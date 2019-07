Google Stadia: informazioni su giochi ed abbonamenti

Andrey Doronichev, Director of Product responsabile di Google Stadia ha preso parte oggi ad una sessione di domande su Reddit. Ecco ciò che ha detto.

Andrey Doronichev, Director of Product responsabile di Google Stadia ha preso parte oggi ad una sessione di domande su Reddit in cui ha risposto alle domande degli utenti, riguardanti i giochi gratis e le caratteristiche dei vari abbonamenti.

Doronichev ha voluto sottolineare come Stadia Pro non sia affatto un “Netflix dei videogiochi” come si sta vociferando in questo ultimo periodo per il web, bensì più vicino ad un servizio come Xbox Live Gold o PS Plus. “Gli abbonati a Stadia Pro otterranno lo streaming in 4K con HDR, audio 5.1, sconti esclusivi ed accesso ad alcuni giochi gratuiti” ha detto il Director durante la sessione.

Per quanto concerne invece i giochi gratis, questi verranno distribuiti a cadenza di circa uno al mese per gli abbonati al servizio Gold, a partire da Destiny 2. Proprio come avviene, attualmente, con i servizi Microsoft e Sony.

Diversamente dall’abbonamento Gold, il servizio Stadia Base invece, non prevede alcun gioco gratuito a cadenza mensile. Con il servizio di Google Stadia Base, l’utente avrà la possibilità di accedere e giocare in streaming a 1080p. Con questa tipologia di abbonamento, per accedere ai giochi, bisognerà comprarli, salvo eventuali altre soluzioni adottate magari dai singoli publisher come abbonamenti ulteriori.

Alla domanda se vi fossero dei piani per un sistema di achievement, Doronichev ha risposto: “Oh sì, achievement… In qualità di giocatore da tutta la vita e un collezionista patologico, amo gli achievement! Naturalmente avremo qualcosa di simile ad altre piattaforme. Tuttavia, non ci sarà immediatamente al momento del lancio. Verrà inserito un po’ più tardi”.

Insomma, la nuova piattaforma di casa Google, nonostante la conferenza durante l’E3 2019, e tutte le informazioni trapelate online, risulta essere sotto molti aspetti ancora un’incognita.

