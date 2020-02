Google Stadia: aggiunto Monster Energy Supercross 3, costa di più rispetto a Steam

Il servizio di gaming in streaming Google Stadia è stato reso disponibile ormai da qualche mese per tutti gli utenti Founders. Nonostante le molte critiche ricevute, a causa di una line up di lancio a detta di molti limitata e all’assenza di funzioni menzionate durante la presentazione della piattaforma (come il supporto al 4K), è stato dichiarato da Google che nel corso dei prossimi mesi Stadia riceverà l’aggiunta di oltre 120 nuovi titoli, e col tempo verranno implementate nuove funzioni.

Uno di questi giochi è stato svelato durante l’aggiornamento This Week on Stadia, e si tratta di Monster Energy Supercross 3; il videogioco ufficiale del campionato di Supercross sviluppato dalla software house italiana Milestone. Oltre alla versione per Google Stadia che va a rimpolpare la ludoteca virtuale di Stadia, il titolo di corse è uscito in concomitanza anche sulle altre piattaforme da gioco.

La questione che ha incuriosito gli utenti è il prezzo di Monster Energy Supercross 3 su Google Stadia, che risulta essere maggiore di 10 dollari rispetto alla versione disponibile all’acquisto su Steam. Non c’è nessun tipo di indicazione particolare rispetto ad alcuna differenza nell’edizione Stadia, a parte l’accessibilità di poter giocare il titolo su più dispositivi tramite lo streaming.

La maggior parte dei giochi disponibili su Stadia ha lo stesso prezzo di Steam, ma ci sono alcune altre eccezioni, come per esempio: Farming Simulator 19 e Final Fantasy XV che presentano un costo maggiore rispetto a Steam. Cosa ne pensate del nuovo arrivo all’interno del catalogo di Google Stadia? A cosa pensate sia dovuto il sovrapprezzo di alcuni titoli della piattaforma dedicata al gaming di Google?