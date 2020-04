Google Stadia: l’ESRB svela in anticipo nuovi giochi in arrivo

Questa sera, alle 18.00, andrà in onda un nuovo Stadia Connect, la diretta dedicata a Google Stadia e a tutte le novità in arrivo, tra feature e giochi. Per ora non abbiamo idea di quanto abbia in serbo per noi la società di Mountain View, ma l’ESRB (l’ente di classificazione dei videogiochi americano) ha svelato in anticipo due nuovi videogame.

Si tratta di PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) e Octopath Traveler. Il primo è il noto battle royale di Bluehole, già disponibile su praticamente ogni altra piattaforma. Il suo arrivo su Google Stadia non stupirebbe più di tanto ma si tratterebbe in ogni caso di una mossa interessante, considerando che sulla piattaforma non avrebbe competizione (Fortnite non è presente e per ora pare improbabile che sia aggiunto). Octopath Traveler, invece, è il gioco di ruolo dallo stile grafico unico di Square Enix: mescolando ambienti 3D con uno stile 2D, gli sviluppatori hanno realizzato un JRPG non lineare con otto personaggi.

Ovviamente l’ESRB, per quanto affidabile, non è una fonte ufficiale e inoltre non è detto che questi due giochi siano annunciati già questa sera, allo Stadia Connect. Per ora non abbiamo conferme ufficiali riguardo a quanto sarà mostrato, quindi dobbiamo considerare queste informazioni unicamente come rumor. Octopath Traveler, in ambito console, è un’esclusiva Nintendo Switch, ma è disponibile anche una versione PC: Square Enix è stata abbastanza attiva nei confronti di Google Stadia, proponendo Final Fantasy XV e l’intera nuova trilogia di Tomb Raider, oltre a Lara Croft e il Tempio di Osiride (in arrivo, attualmente non disponibile).

Per ora non possiamo fare altro se non attendere la presentazione di Google Stadia. Nel frattempo diteci, quali giochi vorreste vedere introdotti all’interno del servizio di game streaming?