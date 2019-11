Google Stadia: disponibile il trailer di lancio

Dopo mesi, se non anni di attesa, finalmente Google Stadia è disponibile per tutti gli early-adopters che hanno voluto mettere per primi le mani su questa nuova piattaforma del colosso californiano, nonostante l’accoglienza non sia stata certamente delle più calde, con preordini al di sotto di quanto originariamente preventivato.

In particolare, nel corso della giornata di oggi la stessa compagnia ha pubblicato il trailer di lancio di Google Stadia: non ci rimane dunque che lasciarvi al video in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Vi ricordiamo che, al momento, è possibile acquistare Google Stadia esclusivamente nella sua Premiere Edition, al prezzo di 129.99 Euro, che comprende al suo interno il controller, un Chromecast Ultra per giocare fino alla risoluzione di 4K (connessione permettendo, ovviamente), oltre ad un abbonamento a Stadia Pro della durata totale di 3 mesi. Al momento, la piattaforma presenta 22 giochi disponibili immediatamente per la fruizione.

Senz’ombra di dubbio il videogioco in streaming rappresenta una delle strade più papabili per il futuro dell’industria, considerando anche le altre compagnie concorrenti che si stanno muovendo con servizi simili come PlayStation Now di Sony e xCloud da parte di Microsoft. E voi, cosa ne pensate di questa piattaforma? Acquisterete Google Stadia in futuro? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!