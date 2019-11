Google Stadia, una serie di video mostrano la piattaforma

Come vi abbiamo riportato, Google ha condotto da poco un AMA (Ask me Anything, Chiedimi qualsiasi cosa) su Reddit, dando alla possibilità ai giocatori di risolvere gli ultimi dubbi prima dell’arrivo di Google Stadia. Abbiamo già potuto scoprire quali sono le feature assenti al D1, ovvero il 19 novembre, ma tramite Reddit possiamo ora vedere una serie di video che ci mostrano il funzionamento di specifiche caratteristiche della piattaforma.

A questo indirizzo, possiamo vedere un primo filmato che svela l’interfaccia mobile la quale permette di accedere a varie sezioni, come lo store e la lista amici. Il funzionamento sembra abbastanza classico: viene indicato chi è online e a cosa sta giocando. Lo smartphone sarà inoltre necessario per eseguire il setup della piattaforma e del controller. In questo secondo filmato, possiamo vedere che lo Stadia controller si può connettere a più schermi (se disponibili) e per decidere a quale collegarsi bisogna immettere la sequenza di tasti che appare sullo schermo da noi scelto.

In un terzo video, possiamo vedere che tramite lo smartphone possiamo connetterci a qualsiasi Chromecast Ultra e usare direttamente i nostri dati e la nostra libreria di giochi. In questo modo, ad esempio, possiamo giocare con Google Stadia a casa di un amico, semplicemente connettendo il nostro account da mobile, per poi chiudere la sessione e fare log out: il tutto ovviamente avviene senza dover fare download di alcuni tipo (dopotutto, è il senso di giocare in streaming).

Tramite un quarto video, a dire il vero non molto utile, viene specificato che non serve ogni volta usare lo smartphone per giocare. L’app è obbligatoria per acquistare il gioco, ma da quel momento possiamo semplicemente premere sul nostro controller il tasto Stadia per avviare il servizio sullo schermo scelto e decidere quale gioco avviare a partire dal nostro catalogo. Diteci, cosa ne pensate di Google Stadia?