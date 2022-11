Sono passate diverse settimane da quando Gotham Knights è stato lanciato, e sebbene il titolo ambientato nell’universo di Batman non sia stato estremamente acclamato, sono diversi gli appassionati che hanno dato più di una chance a questo titolo. Ora, il team di sviluppo ha annunciato una serie di novità in arrivo che faranno gola ai giocatori, e tra questi nuovi contenuti troviamo sia un nuovo villain molto particolare che l’attesa modalità in co-op a quattro giocatori.

L’annuncio dell’arrivo di nuovi contenuti all’interno di Gotham Knights è arrivato qualche ora fa, quando sul Twitter ufficiale del gioco è stato pubblicato un post che ci ha presentato la nuova modalità Assalto Eroico. Si tratta di una modalità cooperativa che permetterà a un massimo di quattro giocatori di prendere parte a una serie di combattimenti e sfide ognuno nei panni di uno degli eroi presenti nel gioco: Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin.

La modalità Assalto Eroico non è legata in alcun modo alla parte single player di Gotham Knights (lo potete acquistare su Amazon), la quale rimarrà un qualcosa di a sé stante, ma non è tutto. Come possiamo vedere dalla nuova artwork pubblicata su Twitter per annunciare le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento, possiamo notare la presenza di un villain molto particolare. Si tratta di Starro il Conquistatore, la creatura aliena che ha la forma di una stella marina colossale.

A challenger from the stars arrives in Gotham tomorrow. Don't miss the free update for Heroic Assault tomorrow at 8AM PT. #GothamKnights pic.twitter.com/UD4xt5di3j — Gotham Knights (@GothamKnights) November 28, 2022

Arriviamo all’ultima informazione relativa a queste novità, ovvero la data di lancio. Il nuovo aggiornamento per Gotham Knights, che aggiungerà tutti i contenuti citati in precedenza, sarà rilasciato questo pomeriggio a partire dalle ore 17:00. Ci siamo quindi, se eravate affamati di nuove cose da fare all’interno del gioco sulla Bat-Famiglia, preparatevi che oggi sarà il grande giorno.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi..