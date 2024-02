GreedFall 2, il nuovo trailer annuncia il periodo di uscita

Con l'apertura del Nacon Connect 2024, abbiamo avuto nuove informazioni, attraverso un nuovo trailer cinematografico, su GreedFall 2: The Dying World, il seguito del sottovalutato RPG di Spiders.

Il gioco ci catapulta tre anni prima degli eventi del suo predecessore, immergendoci in un mondo vibrante e pericoloso. Qui, nella pelle di un nativo di Teer Fradee ridotto in schiavitù e trasportato contro la sua volontà nel territorio di Gacane, ci troviamo a fronteggiare un destino avvolto nell'ombra della guerra e dell'intrigo politico.

Il nostro compito principale? Ottenere la libertà, combattendo con tutte le armi a nostra disposizione: che sia attraverso la forza bruta, la diplomazia o l'ingegno. Con il destino del mondo in bilico e le fazioni che si contendono il potere, ogni nostra azione avrà un impatto cruciale sulla trama e sull'evoluzione dell'universo di gioco.

La data di uscita è prevista per l'estate 2024 con una versione in accesso anticipato di GreedFall 2 su Steam, seguito poi dalle versioni per PS5 e Xbox Series X|S.