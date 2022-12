Sembra proprio che Grounded sia inarrestabile. Il nuovo videogioco di Obsidian, rilasciato in via definitiva a fine settembre, ha incrementato ulteriormente la sua community, registrando un picco di circa 15 milioni di giocatori registrati su Xbox e PC.

Non è affatto la prima volta che parliamo di Grounded sottolineandone la qualità generale (vi consigliamo di recuperare, in proposito, la nostra recensione), ed evidenziando i grandi numeri della community. Il suo, comunque, sembra essere un successo continuativo con milioni di conferme di mese in mese, guidate da uno sviluppo che ha sempre tenuto in grande considerazione i giocatori.

Come riportato anche da Xbox Wire, questo videogioco ha cominciato a macinare consensi ancor prima del suo rilascio ufficiale e definitivo. Quando in early access, infatti, si era già costruito un seguito che ha continuato a supportare il progetto di passo in passo. Grazie ai vari feedback ricevuti e a tutti gli apporti dai giocatori, il team di sviluppatori è riuscito a costruire un’esperienza che al momento sembra inarrestabile.

Restando in tema supporto e rapporto con la sua community, Grounded si sta anche preparando a ricevere un nuovo aggiornamento tutto dedicato alle feste: A Holiday Treat. Scaricandolo gli appassionati avranno la possibilità di accedere a funzionalità inedite che semplificheranno, in generale, la vita in game (con più spazio nell’inventario, ad esempio), a nuove trappole per proteggere le proprie basi dalle visite indesiderate, e varie decorazioni anche a tema natalizio (l’albero di Natale è fra queste).

Vi ricordiamo che Grounded è attualmente disponibile per l’acquisto su Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10/11, Steam e su Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming (Beta), cosa aspettate?