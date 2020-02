Grounded, requisiti minimi e dettagli sulla versione in Accesso Anticipato

Ieri ha fatto capolino su Steam la pagina ufficiale di Grounded, interessante titolo attualmente in lavorazione presso la celebre software house Obsidian Entertainment. Un’opera ancora sprovvista di una data di lancio definitiva – il titolo è attualmente previsto per un generico 2021 – ma che si appresta ad approdare sulle nostre piattaforme in Accesso Anticipato.

Proprio grazie alla nuova pagina Steam di Grounded siamo quindi finalmente venuti a conoscenza di molti dettagli sul titolo, sulla versione in accesso anticipato e sui requisiti minimi per PC.

Nella versione ad Accesso Anticipato, come facilmente prevedibile, non saranno disponibili fin da subito tutti i contenuti che saranno presenti nel gioco completo. A bilanciare le cose è, oltre al poter mettere le mani anzitempo su Grounded, il fatto che a detta di Obsidian il titolo aumenterà di prezzo pian piano che ci avvicineremo alla data di lancio definitiva. Ecco quindi le caratteristiche iniziali presenti all’interno del titolo:

Circa il 20% della storia completa

3 biomi principali: le praterie, la siepe e la foschia

Creazione di oggetti

Costruzione delle basi

Modalità giocatore singolo e co-op online

Primi due livelli di armi e armature

Almeno dieci insetti

Modalità aracnofobia

La versione completa di Grounded, secondo i piani attuali, conterrà la storia completa, ulteriori insetti, biomi, possibilità di crafting e molto altro ancora. Potete trovare tutti i dettagli sulla versione ad Accesso Anticipato di Grounded direttamente sulla pagina Steam del titolo.

Ecco invece i requisiti minimi del titolo:

Sistema operativo: Windows 7 (SP1) 64bit

Windows 7 (SP1) 64bit Processore: Intel Core i3-3225

Intel Core i3-3225 Memoria: 4 GB di RAM

4 GB di RAM Scheda video: Nvidia GTX 650 Ti

Nvidia GTX 650 Ti Archiviazione: 8 GB di spazio disponibile

Ancora non sono purtroppo stati rilasciati dettagli su quelli che saranno requisiti consigliati per l’attesa opera di Obisdian.