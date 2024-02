Grounded e Pentiment sono i primi titoli Xbox ad arrivare su Nintendo Switch

Durante il Nintendo Direct di oggi è stato svelato quali saranno i primi giochi targati Xbox Game Studios ad arrivare su Nintendo Switch: nonostante tutti si aspettassero Sea of Thieves o Hi-Fi Rush, saranno Grounded e Pentiment i primi a fare capolino sulla console portatile.

In particolare, Grounded arriverà il 16 aprile, mentre Pentiment sarà disponibile su Nintendo Switch già domani. Entrambi i titoli fanno parte della nuova strategia di cui Xbox ha parlato nell'evento della scorsa settimana, la quale prevede di portare alcuni titoli Xbox Game Studios su altre piattaforme, ovvero Switch e PS5.

Potremo aspettarci, dunque, che queste due opere arriveranno anche sulla console di casa Sony nei prossimi mesi, dando la possibilità ai giocatori di qualsiasi piattaforma di giocarci.

In Grounded i giocatori vestiranno ridotti alle dimensioni di una formica, dovendo riuscire a sopravvivere insieme ai propri compagni di avventura in un mondo tanto vasto quanto pericoloso. In cooperativa dovrete, dunque, sconfiggere orde di insetti giganti e qualsiasi altro pericolo si sia insediato nel cortile di casa.

In Pentiment, invece, verrete trasportati nell'Europa del XVI secolo, vestendo i panni di Andreas Maler, un artista che si ritrova coinvolto in una spirale di omicidi, scandali e intrighi sulle Alpi Bavaresi. Il titolo è un'avventura narrativa dallo stile molto particolare, dove dovrete scegliere tra diverse estrazioni sociali e formazioni accademiche, conoscendo tantissimi personaggi e scoprendo le storie e i segreti celano nella cittadina bavarese di Tassing e nella vicina abbazia di Kiersau.