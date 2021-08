GTA 3, Vice City e San Andreas: la Trilogy Remastered sembra in arrivo

GTA 6 non è l’unico prossimo progetto di Rockstar Games ad essere protagonista di una serie di insistenti rumor. Da mesi si susseguono voci di corridoio riguardo ad una possibile remastered che comprenda la trilogia di Grand Theft Auto che ha visto la luce su PlayStation 2. GTA 3, Vice City e San Andreas potrebbero davvero tornare sotto forma di una nuova veste, e anche se ad oggi non abbiamo ancora notizie ufficiali, un nuovo articolo di Kotaku sembra aver delle novità riguardo alla tanto chiacchierata Trilogy Remastered di GTA.

Stando ad una fonte citata da Kotaku, Rockstar starebbe sviluppando delle rimasterizzazioni di GTA 3, Vice City e San Andreas. Tutti e tre questi giochi sarebbero mossi dal motore Unreal Engine e proporranno una grafica che mischia il vecchio e il nuovo. Proprio a tal proposto, la fonte afferma che la grafica di queste remastered ricorda una versione moddata di uno dei capitoli classici di GTA del periodo PS2.

Anche l’interfaccia utente dei giochi dovrebbe essere aggiornata, pur mantenendo lo stile classico e riconoscibile della saga. La fonte non ha condiviso dettagli sul gameplay, ma a Kotaku è stato detto che con questi titoli rimasterizzati Rockstar starebbe cercando di rimanere il più possibile fedele ai primi giochi GTA dell’era tridimensionale. Ad occuparsi di questo progetto sarebbe il team di Rockstar Dundee, messo in piedi proprio per lavorare al ritorno di GTA 3, Vice City e San Andreas.

Inizialmente, queste riedizioni sarebbero state regalate ai giocatori che avrebbero acquistato l’Enhanced Edition di GTA V come una sorta di bonus da parte di Rockstar. I piani però sarebbero cambiati e la trilogia rimasterizzata doveva essere rilasciata all’inizio di quest’anno. Tuttavia, i piani sembra che siano cambiati una seconda volta e ora le remasterizzazioni di GTA 3, Vice City e San Andreas dovrebbero essere rilasciate verso la fine di ottobre o l’inizio di novembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia e dispositivi mobile; sempre se questi rumor siano davvero basati su un qualcosa di realmente esistente.