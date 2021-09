GTA 5: ecco quanto ha guadagnato Rockstar dalle vendite

GTA 5 è indubbiamente uno dei più importanti successi videoludici dell’ultimo decennio. Rilasciato nell’ormai lontano 2013, il gioco continua a macinare acquisti nonostante si tratti di un titolo così datato. C’è da tener conto, ovviamente, del fatto che non ci si deve far ingannare dall’età: l’opera, infatti, non è invecchiata così male col corso degli anni, ed è anche questo uno dei motivi più grossi che l’hanno portata a rimanere ancora in auge anche dopo così tanto tempo.

Il grosso successo di GTA 5 ha portato i loro sviluppatori, Rockstar Games, a ritrovarsi tra le mani un titolo che nessuno si sarebbe aspettato fruttare così tanto. È recentemente emerso, infatti, che ad oggi il gioco ha venduto un totale di ben 150 milioni di copie. A questo punto la domanda è una: quanti soldi potrà aver portato, nelle tasche della casa sviluppatrice, un numero così importante di vendite? Ebbene, tenetevi forte: il totale ricavato da GTA V, ad oggi, ammonta allo strabiliante numero di 6,4 miliardi di dollari!

È chiaro come il sole che quest’ultimo capitolo della saga sia stato il più proficuo di tutti. Certo, ci sono stati altri giochi della serie che hanno avuto anch’essi un discreto successo, come GTA: Vice City e GTA: San Andreas, che sono coloro che hanno portato il brand di GTA ad essere conosciuto in tutto il mondo. Il successo del quinto capitolo, però, è indiscutibile: le statistiche dicono che soltanto GTA 5 corrisponde a ben il 43% delle vendite totali di tutta la serie.

Con un budget così grande, accompagnato da molteplici altre entrate dell’azienda, siamo fiduciosi del fatto che GTA 6 sarà un altro successone, e che potrà essere il degno sostituto di GTA 5 nella prossima generazione videoludica. Magari anche questo titolo si protrarrà negli anni, rimanendo in vita anch’esso per svariati anni, proprio come il suo predecessore.