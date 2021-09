GTA 5 ha un record nascosto che è sempre stato sotto il nostro naso

GTA 5, lo sappiamo bene, è un gioco molto particolare. Il titolo ha infatti debuttato su ben tre generazioni: quella PS3 e xbox 360, nel 2013, quella PS4 e Xbox One, nel 2015 e infine nel 2022 arriverà anche su PS5 e Xbox Series S e Xbox Series X. Un caso più unico che raro, che ha portato l’attenzione della community su ulteriori dettagli e misteri. Uno di questi è quello di cui andiamo a parlare oggi e mette al centro dell’attenzione il Mile High Club.

Essendo ambientato in Nord America (e più precisamente in una versione virtuale ma fedele di Los Angeles) è normale che l’ambiente di GTA 5 consista anche in enormi grattacieli che sovrastano lo skyline. Ai fan però non è mai andato giù che un edificio in particolare, proprio il sopracitato Mile High Club, non sia mai stato portato a termine. Fin dalla release originale, infatti, il palazzo è in costruzione, coem dimostrano le foto tratte dal gioco e il record appartiene proprio a questi lavori.

Considerando che un anno solare nel titolo Rockstar passa in circa 12 anni, ad oggi il Mile High Club è in costruzione da ben… 240 anni. Ad onor del vero, bisognerebbe rendere omaggio ai modder. Eh già. Nel corso degli anni, infatti, diverse mod hanno provveduto a portare a termine l’opera. Se avete la fortuna dunque di poter giocare a GTA 5 su PC potete tranquillamente godere di un palazzo finito. Non sappiamo se rispecchia l’idea di chi ha lavorato al titolo, ma sempre meglio del cantiere che si trova all’interno del gioco.

Si scherza, ovviamente. Ma neanche così tanto. Considerate le tantissime release del gioco, appunto, appare davvero strano che Rockstar Games non abbia mai pensato di lavorare e concludere in effetti i lavori sul palazzo più chiacchierato di GTA 5. A questo punto dubitiamo fortemente che anche nella nuova versione, prevista per il prossimo anno, il Mile High Club possa essere finalmente completato.

Tra meme, ironia e qualche battuta, GTA 5 resta comunque uno dei titoli più attesi e più giocati. Con una community sempre attiva e con un numero incredibile di spettatori su Twitch, appare dunque chiaro che al momento Rockstar Games non sia ancora intenzionata a pubblicare un nuovo capitolo della serie. Anche se quel momento, prima o poi, arriverà.