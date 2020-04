GTA 5 Online: sono arrivati gli Alieni verdi e non sono amichevoli

Gli alieni verdi hanno invaso il mondo di gioco di GTA Online. Si avete capito bene, delle misteriose creature armate di mazza da baseball hanno letteralmente invaso le partite multiplayer dei giocatori, creando non pochi problemi nella città di Los Santos. Ma cosa si nasconde esattamente dietro questi veri e propri pestaggi?

A quanto pare, alcuni giocatori hanno acquistato il vestito da Alieno verde e successivamente sono saliti su un furgone utilizzato come mezzo principale per viaggiare all’interno della mappa di gioco in cerca di vittime da pestare. Inutile dirvi che in breve tempo, questa “usanza” si è diffusa tra molti giocatori ed è così divenuta la moda del momento di Grand Theft Auto Online.

Da segnalare anche, che alcune gang di alieni verdi hanno addirittura iniziato a combattere tra loro per accaparrarsi porzioni di territorio della città di Los Santos. Per accorgervi di quanto sia diventato virale questo fenomeno, vi consigliamo di farvi un giro su Reddit, dove troverete numerose immagini e video inerenti a questa vera e propria follia di massa che sta terrorizzando gran parte dei giocatori delle partite multiplayer di GTA Online.

A parte gli scherzi, si tratta di un modo un po’ particolare ma sicuramente divertente per passare del tempo in compagnia dei propri amici. Se volete farvi due risate, vi consigliamo la visione del video presente poco più sopra che vi mostrerà una fra le tante spedizioni punitive in corso sul mondo di gioco di Grand Theft Auto Online.

E voi cosa ne pensate di questa nuovo moda scoppiata su GTA Online? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti e non dimenticate di continuare a seguire le nostre pagine per tutte le novità inerenti al mondo di Rockstar Games.