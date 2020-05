GTA 5 Online: pistole gratis, sconti e doppie ricompense da oggi

Tutti sappiamo bene che ieri l’Epic Games Store ha regalato GTA 5: il nuovo gioco gratis dei creatori di Fortnite ha mandato infatti in crash i server di tutto il mondo, impedendo l’accesso per molte ore. Fortunatamente è tutto risolto e potete fare il download senza problemi. Quale modo migliore per dare il via alla vostra (ennesima?) avventura in quel di Los Santos se non giocando a GTA 5 Online e sfruttando una serie di offerte? Rockstar Games offre infatti pistole gratis, sconti e doppie ricompense da oggi. Vediamo i dettagli.

Prima di tutto, sono arrivate le serie Sfide del Bunker, ovvero una selezione di scontri a fuoco che ci chiederanno di affrontare il nostro avversario in un spazio ristretto. Se ne usciremo vittoriosi, però, otterremo doppi GTA$ e doppi RP. Non mancano inoltre un regalo: Rockstar Games ci permette di ottenere, all’interno di GTA 5 Online, delle pistole gratis.

Non dimentichiamoci anche degli sconti su una lunga serie di articoli; ecco l’elenco completo:

Paleto Forest

Raton Canyon

Chumash

Lago Zancudo

Grapeseed

Route 68

Grand Senora Desert

Smoke Tree Road

Thomson Scrapyard

Farmhouse

Bunker Styles

Personal Quarters

Shooting Range

Gun Locker

Progen Emerus – 30% di sconto

HVY Nightshark – 30% di sconto

Överflöd Entity XXR – 40% di sconto

Karin Sultan RS – 40% di sconto

Infine, ricordiamo a tutti gli abbonati Twitch Prime che collegando il proprio account al proprio profilo Rockstar Social Club potranno ricevere la sala giochi di Paleto Bay, uno sconto dell’80% sul Tula e anche un bel -60% sulla Grotti Furia. C’è quindi molta carne al fuoco per questa settimana all’interno di GTA 5 Online. Certamente aver reso il gioco gratis su PC tramite l’Epic Games Store farà aumentare il numero totale di utenti attivi all’interno di GTA 5 Online: speriamo solo non restino coinvolto nello strano fenomeno degli alieni verdi!

Ora non ci resta altro da fare se non sperare che anche GTA 6 sia dietro l’angolo!