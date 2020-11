GTA 5 Online: nuovo misterioso teaser da Rockstar

GTA 5 Online non smette di evolversi ed aggiornarsi. Dopo aver cavalcato l’onda per ber due generazioni, la versione multigiocatore online del free roaming targato Rockstar Games è pronto a debuttare anche nella next gen su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Mentre attendiamo pazientemente di conoscere il futuro del quinto capitolo di Grand Theft Auto, Rockstar fa debuttare qualche istante fa il primo teaser per il prossimo grande aggiornamento.

Il tutto è stato pubblicato sul profilo Twitter della compagnia americana senza alcun preavviso. I giocatori appassionati di GTA 5 Online si aspettavano da un momento all’altro qualche segnale da Rockstar, e sono stati accontentati. Nel breve filmato possiamo vedere quella che sembra una nuova area di gioco inedita che verrà aggiunta al titolo prossimamente; il tutto con un filtro verde che ricorda quasi un visore notturno di qualche drone.

Al momento c’è poco altro, ma sicuramente il teaser ha già stimolato i giocatori appassionati. Secondo alcuni il luogo che viene ripreso dall’alto per tutta la durata del filmato non è altro che una nuova isola mai apparsa o menzionata all’interno del gioco. Il tutto sembrerebbe venire confermato anche da un frame di pochissimi istanti che appare nel teaser in cui viene mostrata per intero un’isola dalla conformazione mai vista in GTA 5 Online.

Al momento Rockstar ha deciso di rilasciare solo questo teaser, lasciando gli appassionati del titolo con più domande che risposte. Si vocifera che il prossimo grande aggiornamento di GTA 5 Online possa arrivare nel mese di Dicembre. Quel che sappiamo già è che GTA Online avrà dei contenuti esclusivi sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X|S. Cosa ne pensate di questo teaser rilasciato all’improvviso da Rockstar?