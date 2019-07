GTA 5: politico pensa che un video del gioco sia reale e celebra un “salvataggio miracoloso” di un pilota

GTA 5 propone una buona grafica, ma è talmente buona che un politico ha pensato che un filmato fosse vero e ha celebrato le doti di un pilota.

Noi appassionati viviamo il mondo videoludico su base quotidiana e siamo abituati a gestirne le realtà e le finzioni. Potremmo pensare che non sia troppo difficile, ma a quanto pare non è così. Recentemente, un politico pakistano ha condiviso tramite la propria pagina Twitter un filmato di GTA 5 nel quale si vede un aeroplano schivare all’ultimo secondo un tir. L’uomo, però, non ha capito che si trattava di un gioco e ha celebrato le doti del pilota, complimentandosi per il “miracoloso salvataggio”.

Il politico ha ovviamente rimosso il tweet, dopo che gli è stato fatto notare che si trattava di un video di GTA 5, ma il post e le relative risposte sono state salvate ed è quindi possibile recuperarle. A giudicare dalle risposte, inoltre, pare che non fosse l’unico convinto che il video fosse reale.

Ovviamente il filmato ha un’origine e, come segnalato da eteknix.com, si tratta di un video caricato su YouTube da TheUiGamer. Potete vederlo qui sotto.

A discolpa del politico, va detto che questo non presenta i tipici segni di un video di gameplay, in primis l’HUD. Al tempo stesso, però, per quanto GTA 5 abbia una grafica di qualità e dallo stile realistico, un adulto dovrebbe essere in grado di accorgersi che non è qualcosa di reale ma unicamente un’opera creata al computer.

Oggigiorno, con “deepfake” e il continuo miglioramento della CGI è sempre più importante essere in grado di dire cosa è vero e cosa no, sopratutto se si decide di esporsi sui social. Diteci, voi cosa ne pensate?

