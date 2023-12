GTA VI è ufficiale, ecco il trailer che sta infiammando internet

A seguito di un leak che ha anticipato l'annuncio ufficiale, Rockstar ha deciso di rilasciare ufficialmente il trailer di GTA VI. Sì, il nome è confermato come anche il periodo di uscita.

Il seguito di uno dei titoli videoludici più redditizi di sempre arriverà nel 2025. Ci sarà quindi ancora un po' da aspettare, tuttavia siamo abbastanza sicuri che ne varrà la pena.

Il trailer ci presenta la nuova protagonista femminile del gioco, un'aggiunta rivoluzionaria per la serie. Il suo nome è Lucia, e il video inizia con lei in prigione.

È ora ufficiale che l'ambientazione del gioco sarà Vice City, come suggerito dalla grande insegna nel trailer. Anche se era una previsione abbastanza ovvia per i fan della serie, la conferma ha suscitato grande entusiasmo. Oltre a scene frenetiche di crimine, il trailer mostra brevi accenni a TikTok e live-streaming, suggerendo che i social media avranno un ruolo rilevante nel gioco.

Il brano "Love Is a Long Road" di Tom Petty fa da sottofondo al trailer, creando l'atmosfera perfetta per le numerose scene legate ai crimini su quattro ruote. Con Lucia come punto focale e Vice City come sfondo, Grand Theft Auto 6 sembra promettere un'avventura unica.