GTA 6 costerà davvero 150 euro? Un altro pesante indizio

L'aumento dei prezzi dei videogiochi da 70 euro a 80 creò molte controversie. Ma secondo quanto riportato da Exputer, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, l'industria dovrebbe adottare un approccio ancor più radicale, basando i prezzi dei giochi sul loro "valore per ora" e quindi sulla lunghezza e longevità.

In parole povere, più il gioco è lungo, più dovrebbe costare. Questa argomentazione richiama le opinioni dei giocatori che da anni sostengono che i titoli più brevi non dovrebbero essere prezzati allo stesso livello degli imponenti RPG open-world. Zelnick argomenta che, in termini di prezzo per qualsiasi prodotto di intrattenimento, l'algoritmo dovrebbe considerare il valore previsto per ora di intrattenimento moltiplicato per il numero di ore previste, oltre al valore terminale percepito dal cliente in caso di possesso effettivo del titolo anziché noleggiato o sottoscritto. Secondo lui, i prezzi dei titoli di punta di Take-Two rimangono ancora molto bassi, poiché offrono molte ore di gioco.

La proposta di Zelnick implica che i giochi più estesi dovrebbero costare di più, piuttosto che rendere più accessibili quelli più brevi, aggiungendo ulteriori costi all'hobby videoludico.

Tuttavia, lo stesso Zelnick riconosce che questa potrebbe essere un'obiettivo complicato. "Ciò non significa necessariamente che l'industria abbia il potere di fissare i prezzi o che desideri avere questo potere", ha precisato.

Attualmente, il costo di Grand Theft Auto "6", è ancora sconosciuto. Le ultime voci parlavano di un prezzo superiore alla media, di circa 150 euro e possiamo certamente ammetterlo: tutte queste discussioni sul prezzo dei giochi da parte di Take-Two sembrano anche un po' volere mettere le mani avanti su quello che potrebbe essere il costo finale del gioco. Costerà sempre 79,99 euro? Oppure avremo davvero un prezzo di listino molto più alto del normale? Lo scopriremo solo con il tempo.