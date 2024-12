GTA 6: il trailer di Natale era in realtà un promemoria per i saldi

Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa, un numero nutrito di fan aveva elucubrato una serie di teorie per le quali Rockstar Games avrebbe dovuto rilasciare un nuovo trailer di GTA 6 il 25 o il 27 dicembre. Ora, noi non sappiamo se Rockstar sia venuta a conoscenza di queste teorie, ma un annuncio nella giornata di ieri è stato effettivamente fatto dall'azienda... peccato che non sia stato quello che in molti si aspettavano.

Il 27 dicembre 2024, data ritenuta significativa da molti appassionati per il rilascio di un possibile secondo trailer del gioco, l'azienda ha pubblicato un semplice promemoria sui saldi natalizi del Rockstar Store, generando la delusione di tutti quei fan che avevano elucubrato le più contorte teorie in merito al nuovo trailer.

Purtroppo per i fan più fantasiosi, fine dicembre non è un buon momento per gli editori per fare grossi annunci.

Le aspettative erano alte tra i fan di Grand Theft Auto, che avevano elaborato teorie basate su vari elementi come le fasi lunari e dei peli di gatto presenti su una felpa. Tuttavia, Rockstar Games ha disatteso queste previsioni, limitandosi a ricordare gli sconti in corso sul proprio store online fino al 7 gennaio 2025.

Il messaggio pubblicato recita: "Questa settimana è la tua ultima occasione per approfittare dei saldi delle festività sul Rockstar Store! Ottieni il 20% di sconto su Red Dead Redemption per PC, il 50% di sconto su GTA V per PC, il 70% di sconto su GTA IV per PC e il 30% di sconto su tutti gli abbigliamenti e i collezionabili di Rockstar Games."

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il periodo post-natalizio è considerato tradizionalmente debole a livello comunicativo nel settore videoludico. Molti giocatori sono impegnati con gli acquisti ricevuti a Natale e numerosi store online propongono saldi di fine anno.

Nonostante la delusione, è probabile che i fan continueranno a elaborare teorie e speculazioni su GTA 6, la cui uscita è prevista nel 2025 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Queste attività sono ormai parte integrante dell'esperienza della community legata ai giochi Rockstar.