GTA 6 è ancora lontano, ma il CEO di Take-Two pensa già a GTA 7

Durante la 52ª Conferenza Annuale di Tecnologia, Media e Telecomunicazioni organizzata da TD Cowen, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha rivelato nuove informazioni riguardo la versione PC di GTA 6. Ma non solo: nonostante l'uscita di GTA 6 sia ancora lontana, Zelnick ha anche accennato, seppur scherzando, a GTA 7.

La serie di Grand Theft Auto ha rappresentato una fonte di guadagno senza precedenti per Take-Two, con GTA V da solo che ha generato circa 10 miliardi di dollari dalla sua uscita. A questa cifra si aggiunge il record di visualizzazioni su YouTube del trailer di GTA 6, che in sole 24 ore ha raggiunto 93 milioni di visualizzazioni.

Interrogato sulla capacità di GTA 6 di superare i successi precedenti, Zelnick si è dimostrato ottimista, citando il cambiamento nel panorama del gaming rispetto a quando venne lanciato GTA V. Ha evidenziato l'assenza nell'epoca di GTA IV di una versione online, fattore che ora giocherà un ruolo cruciale nel grado di infiltrazione e successo del nuovo capitolo.

Sul fronte delle piattaforme, in particolare riguardo la versione PC di GTA 6, Zelnick ha rimarcato che nulla è definitivamente deciso. "La mancanza di un annuncio non significa che questo sarà sempre il caso", ha commentato, insinuando che potremmo aspettarci novità in futuro. Ha, inoltre, rilevato l'importanza di presentarsi su tutte le piattaforme che fanno senso per la compagnia, riflettendo una strategia di distribuzione ampia e inclusiva.

Nonostante l'uscita di GTA 6 sia attesa per il autunno 2025, già si susseguono le speculazioni su GTA 7, con Zelnick che gioca con le aspettative durante l'intervista. Sebbene questa sia una realtà ancora molto lontana, l'interesse intorno a quale direzione prenderà la serie rimane elevato.

"Se ti guardi attorno, so che non siamo ancora arrivati a GTA VI, ma stiamo pensando a..." - dopo essere interrotto con "GTA 7?" - Zelnick ha continuano: "Immagino che alcune cose siano vere".

Con GTA V che ha raggiunto 200 milioni di vendite e il franchising totale che si attesta a 425 milioni di vendite in tutta la sua vita, l'impatto culturale e commerciale di Grand Theft Auto continua a essere un punto di riferimento nel mondo dei videogiochi e, dunque, ha solo senso che Take Two guardi già al futuro lontano.