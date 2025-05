GTA VI senza freni, il trailer ha più di mezzo miliardo di view

Il fenomeno Grand Theft Auto VI sta riscrivendo le regole del marketing videoludico, raggiungendo numeri che lasciano a bocca aperta anche i colossi del cinema. Nonostante il rinvio al 2026, l'attesa per il nuovo capitolo della celebre saga open world di Rockstar Games ha generato un'ondata di entusiasmo senza precedenti. Il secondo trailer del gioco, pubblicato recentemente, ha totalizzato l'incredibile cifra di 475 milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme, un risultato che lo consacra come il lancio video più importante di sempre secondo quanto dichiarato dalla stessa Rockstar.

Questi numeri impressionanti superano di gran lunga persino i blockbuster cinematografici più attesi degli ultimi anni. Per mettere in prospettiva, il trailer di "Deadpool & Wolverine" aveva raggiunto 365 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, mentre "The Fantastic Four: First Steps" si era fermato a poco più di 200 milioni. La performance del secondo trailer di GTA VI fa impallidire anche il primo teaser del gioco, che nel 2023 aveva ottenuto "solo" 93 milioni di visualizzazioni nello stesso arco temporale, pur rappresentando all'epoca il più grande lancio di un video non musicale su YouTube.

L'impatto culturale oltre il videogioco

L'influenza di Grand Theft Auto va ben oltre i confini dell'industria videoludica, estendendosi in maniera significativa anche al mondo della musica. La colonna sonora dei trailer diventa immediatamente oggetto di culto, come dimostra il caso di "Hot Together" delle Pointer Sisters, brano del 1985 scritto da Sharon Robinson che ha vissuto una rinascita straordinaria grazie alla sua presenza nel secondo trailer. Secondo i dati forniti da Spotify, le riproduzioni della canzone sono aumentate del 182.000% (sì, non abbiamo sbagliato a scrivere) dopo la pubblicazione del video – un incremento che non ha precedenti.

Questo fenomeno conferma quanto la musica sia parte integrante dell'esperienza GTA, con le sue iconiche stazioni radio in-game, le missioni musicali e le sequenze cinematiche. "Grand Theft Auto attraversa la cultura popolare come quasi nient'altro", ha dichiarato Sulinna Ong, responsabile editoriale globale di Spotify. "La musica è sinonimo della serie fin dall'inizio, quindi è fantastico vedere fan nuovi e di vecchia data connettersi con un brano iconico in questo modo."

Il contesto produttivo dietro GTA VI racconta una storia di investimenti massicci e ambizioni smisurate. Rockstar Games, di proprietà di Take-Two Interactive guidata da Strauss Zelnick, sta sviluppando questo titolo da anni, avendone confermato ufficialmente i lavori già nel 2022. Secondo le stime degli analisti, l'azienda avrebbe investito oltre un miliardo di dollari nello sviluppo del gioco – una cifra astronomica che però impallidisce di fronte ai quasi 10 miliardi di dollari che si stima abbia generato Grand Theft Auto V dal suo lancio nel 2013, grazie ai continui aggiornamenti e alle nuove missioni.

Il gioco arriverà sugli scaffali solo il 26 maggio 2026, un'attesa che però non sembra scoraggiare i fan, anzi, sembra aumentarne l'entusiasmo, come dimostrano i numeri straordinari di visualizzazioni dei trailer. La capacità di Rockstar di mantenere vivo l'interesse per così tanto tempo rappresenta un caso studio unico nel panorama dell'intrattenimento contemporaneo, dove l'attenzione del pubblico è sempre più frammentata e volatile. GTA VI si conferma non solo come un videogioco attesissimo, ma come un autentico fenomeno culturale capace di trascendere i confini del medium e influenzare musica, tendenze e conversazioni a livello globale.