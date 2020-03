GTA 6 o LA Noire 2 segretamente in sviluppo?

In questi mesi continuano ad aumentare i rumor e i leak sul possibile sviluppo di GTA 6. Nonostante non vi siano ancora comunicazioni uffciali da parte di Rockstar Games, dato il successo del videogioco è davvero difficile non credere che al momento sia in sviluppo il nuovo capitolo della serie. Contrariamente all’opinione generale, alcuni rumor e un leak recente invece suggeriscono che il gioco che Rockstar Games sta sviluppando segretamente sia LA Noire 2.

Le avventure del detective Cole Phelps nella Los Angeles del ’47 incontaminata dalla criminalità in LA Noire ci avevano intrattenuto nell’ormai lontano 2011, poi nuovamente a sorpresa a settembre dell’anno scorso con LA Noire: The VR Case Files. Si trattava di una nuova versione del gioco che sfrutta le moderne tecnologie di realtà virtuale per offrire un’esperienza più reale.

Un utente di reddit afferma di aver visto sulle pagine di YouTube la playlist dei brani della soundtrack digitale di L.A. Noire Part 2. Come visibile dallo screenshot soprastante, sul canale era stata caricata la canzone del 1983 “Break My Stride” di Matthew Wilder, anticipata all’inizio del video da un annuncio della KTI Radio, la stessa stazione radio presente in LA Noire.

Dalla descrizione del video si constata che il canale era stato autogenerato da Youtube e i diritti di sfruttamento su licenza sarebbero stati ottenuti da Take-Two Interactive, l’azienda proprietaria di Rockstar Games casa di sviluppo di LA Noire.

La playslist poco dopo, come ovviamente ci si aspettava, è stata però eliminata. Come sottolineato dall’utente, altri redditor e la redazione di Metro.CO.UK che sono riusciti a visualizzare in tempo il canale, gli algoritmi di Youtube autogenerano dei canali quando prevedono che un determinato argomento verrà trattato per scopi commerciali.

Che questo canale apparso e scomparso all’improvviso preannunci il sequel LA Noire 2? Sarà ambientato negli anni ’80 come la canzone suggerisce? Che Rockstar Games stia lavorando a questo gioco invece che a GTA 6? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.