LA Noire: The VR Case Files disponibile a sorpresa su PS4 fin da ora

Durante lo State of Play appena conclusosi c'è stato spazio anche per LA Noire: The VR Case Files, disponibile fin da subito su PS4.

Non solo The Last of Us 2, Call of Duty Modern Warfare e Medievil: allo State of Play attualmente in corso c’è stato spazio anche per diverse sorprese, tra cui una direttamente da Rockstar. Il celebre publisher ha infatti annunciato con un trailer che LA Noire: The VR Case Files è disponibile fin da ora sullo store di PlayStation 4.

Come facilmente intuibile anche dal nome, il titolo sarà un’esperienza per realtà virtuale e sarà quindi necessario dotarsi di PS VR per godersi il lavoro di Rockstar.

Come dicevamo poco fa la parte migliore di tutto ciò è che il titolo è disponibile fin da subito. Chi vorrà immergersi in LA Noire: The VR Case Files potrà quindi farlo senza attendere neanche un minuto. Una modalità di lancio molto particolare, ma che ricorda molto quella già vista con Erica qualche mese fa. Che Sony abbia deciso di adottare anche questo particolare metodo per spingere i propri giochi e quelli di altri publisher?

