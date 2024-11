GTA 6: nuovo trailer in arrivo? La community impazzisce per questo indizio

I giocatori di Grand Theft Auto Online stanno nuovamente analizzando la luna nel materiale promozionale alla ricerca di indizi su un possibile nuovo trailer di GTA 6, o comunque qualche tipo di novità sul gioco in arrivo.

La community di GTA, ansiosa di ricevere notizie sul prossimo capitolo della serie, ha infatti teorizzato che Rockstar abbia lasciato un indizio sul gioco in arrivo nel materiale promozionale di GTA Online: l'immagine mostra un personaggio appoggiato a un'auto che guarda la Darnell Bros Garment Factory, ma è la luna in alto a destra ad aver attirato l'attenzione dei fan.

La fase lunare nell'immagine corrisponde a una gibbosa calante, che si verificherà nella realtà il 22 novembre. I fan ritengono che questa sia una indicazione da parte degli sviluppatori sulla data di uscita del prossimo trailer di GTA 6.

Sebbene possa sembrare una teoria azzardata, non è la prima volta che i giocatori di GTA cercano indizi sulla luna ed e proprio per questo che le teorie si sono diffuse sui social: lo scorso anno, il marketing per l'evento Moon Festival del 2023 coincise effettivamente con il giorno in cui Rockstar rivelò la data di pubblicazione del primo trailer di GTA 6.

GTA 6 è attualmente previsto per l'autunno del prossimo anno, con Take-Two si è detta "molto fiduciosa" di poter rispettare questa finestra di lancio. La scorsa settimana, inoltre, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha affermato di non essere preoccupato per il funzionamento di GTA 6 sulla meno potente Xbox Series S di Microsoft.

Ovviamente, la pratica di analizzare minuziosamente materiale promozionale alla ricerca di indizi non è esclusiva di GTA. Molti altri franchise, come Assassin's Creed e Call of Duty, hanno visto i loro fan impegnati in simili attività. Questa forma di engagement del pubblico è diventata una strategia di marketing sempre più utilizzata dall'industria videoludica, e forse le aziende lo fanno appositamente proprio per generare questo tipo dii reazione.