GTA "6", più di 50 mila persone sono già in attesa su YouTube per il trailer

Il trailer di Grand Theft Auto "6" ancora non è stato ufficialmente rilasciato, eppure ben 50 mila persone sono già nella premiere room ad attendere il trailer. Ovviamente è molto probabile che questo numero salga inevitabilmente a più di un milione domani alle 15:00.

Il numero non sorprende, d'altro canto parliamo di un avvenimento fondamentale per il mercato dei videogiochi: l'annuncio di un nuovo GTA smuove sempre tutti ed è normale un'attesa di questo tipo.

Sul nuovo GTA si sa tutto e niente. I leak sembrerebbero veritieri: Vice City come città principale, mappa enorme e due protagonisti fratelli come personaggi del gioco. Ma oltre a questo, sappiamo ben poco e la curiosità è chiaramente altissima per tutti.

Da parte nostra, non possiamo che darvi appuntamento domani, alle 15:00, per assistere insieme al primo trailer del nuovo GTA di Rockstar Games.